Канада влітку передасть Україні 450 багатоцільових безпілотників SkyRanger
Як повідомили в Міністерстві оборони, за попередніми результатами засідання керівної групи Коаліції дронів, Литва виділить 3 млн євро на FPV-дрони для України, а Канада передасть 450 безпілотників.
Джерело: Міністерство оборони України
Пряма мова заступниці Міністра оборони України Катерини Черногоренко: "Ситуація на фронті змінюється щодня, ворог продовжує атакувати цивільні об’єкти, особливо енергетичну інфраструктуру. Ми потребуємо інструментів для асиметричної відповіді. Час для обговорення рішень спливає, нам це потрібно вже зараз".
Деталі: Результати засідання:
- Канада влітку розпочне передачу 450 багатоцільових БпАК SkyRanger.
- Литва виділить 3 мільйони євро на виробництво FPV-дронів для України.
- Нідерланди підтвердили наміри контрактування партії дронів Heidrun RQ-35 на 200 мільйонів євро у співпраці з Данією та Німеччиною.
- Німеччина передасть розвідувальні дрони VECTOR 211.
Довідково: Коаліція дронів офіційно стартувала в межах роботи Контактної групи з питань оборони України. Співлідерами коаліції є Велика Британія та Латвія. Також до Коаліції доєднались: Данія, Естонія, Литва, Канада, Нідерланди, Німеччина та Швеція.