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Канада влітку передасть Україні 450 багатоцільових безпілотників SkyRanger

Анастасія ПроцПонеділок, 15 квітня 2024, 15:43
Канада влітку передасть Україні 450 багатоцільових безпілотників SkyRanger
Безпілотник SkyRanger. Ілюстративне фото: Getty Images

Як повідомили в Міністерстві оборони, за попередніми результатами засідання керівної групи Коаліції дронів, Литва виділить 3 млн євро на FPV-дрони для України, а Канада передасть 450 безпілотників.

Джерело: Міністерство оборони України

Пряма мова заступниці Міністра оборони України Катерини Черногоренко: "Ситуація на фронті змінюється щодня, ворог продовжує атакувати цивільні об’єкти, особливо енергетичну інфраструктуру. Ми потребуємо інструментів для асиметричної відповіді. Час для обговорення рішень спливає, нам це потрібно вже зараз".

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Деталі: Результати засідання:

  • Канада влітку розпочне передачу 450 багатоцільових БпАК SkyRanger.
  • Литва виділить 3 мільйони євро на виробництво FPV-дронів для України.
  • Нідерланди підтвердили наміри контрактування партії дронів Heidrun RQ-35 на 200 мільйонів євро у співпраці з Данією та Німеччиною.
  • Німеччина передасть розвідувальні дрони VECTOR 211.

Довідково: Коаліція дронів офіційно стартувала в межах роботи Контактної групи з питань оборони України. Співлідерами коаліції є Велика Британія та Латвія. Також до Коаліції доєднались: Данія, Естонія, Литва, Канада, Нідерланди, Німеччина та Швеція.

Теми: ЛитваКанадабезпілотники
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