Канада летом передаст Украине 450 многоцелевых беспилотников SkyRanger
Как сообщили в Министерстве обороны, по предварительным результатам заседания руководящей группы Коалиции дронов, Литва выделит 3 млн евро на FPV-дроны для Украины, а Канада передаст 450 беспилотников.
Источник: Министерство обороны Украины
Прямая речь заместителя Министра обороны Украины Екатерины Черногоренко: "Ситуация на фронте меняется ежедневно, враг продолжает атаковать гражданские объекты, особенно энергетическую инфраструктуру. Мы нуждаемся в инструментах для асимметричного ответа. Время для обсуждения решений истекает, нам это нужно уже сейчас".
Детали: Результаты заседания:
- Канада летом начнет передачу 450 многоцелевых БпАК SkyRanger.
- Литва выделит 3 миллиона евро на производство FPV-дронов для Украины.
- Нидерланды подтвердили намерения контрактирования партии дронов Heidrun RQ-35 на 200 миллионов евро в сотрудничестве с Данией и Германией.
- Германия передаст разведывательные дроны VECTOR 211.
Справочно: Коалиция дронов официально стартовала в рамках работы Контактной группы по вопросам обороны Украины. Солидерами коалиции являются Великобритания и Латвия. Также к Коалиции присоединились: Дания, Эстония, Литва, Канада, Нидерланды, Германия и Швеция.