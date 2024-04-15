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Канада летом передаст Украине 450 многоцелевых беспилотников SkyRanger

Анастасия ПроцПонедельник, 15 апреля 2024, 15:43
Канада летом передаст Украине 450 многоцелевых беспилотников SkyRanger
Беспилотник SkyRanger. Иллюстративное фото: Getty Images

Как сообщили в Министерстве обороны, по предварительным результатам заседания руководящей группы Коалиции дронов, Литва выделит 3 млн евро на FPV-дроны для Украины, а Канада передаст 450 беспилотников.

Источник: Министерство обороны Украины

Прямая речь заместителя Министра обороны Украины Екатерины Черногоренко: "Ситуация на фронте меняется ежедневно, враг продолжает атаковать гражданские объекты, особенно энергетическую инфраструктуру. Мы нуждаемся в инструментах для асимметричного ответа. Время для обсуждения решений истекает, нам это нужно уже сейчас".

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Детали: Результаты заседания:

  • Канада летом начнет передачу 450 многоцелевых БпАК SkyRanger.
  • Литва выделит 3 миллиона евро на производство FPV-дронов для Украины.
  • Нидерланды подтвердили намерения контрактирования партии дронов Heidrun RQ-35 на 200 миллионов евро в сотрудничестве с Данией и Германией.
  • Германия передаст разведывательные дроны VECTOR 211.

Справочно: Коалиция дронов официально стартовала в рамках работы Контактной группы по вопросам обороны Украины. Солидерами коалиции являются Великобритания и Латвия. Также к Коалиции присоединились: Дания, Эстония, Литва, Канада, Нидерланды, Германия и Швеция.

Темы: ЛитваКанадабеспилотники
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