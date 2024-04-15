Росіяни вдарили авіабомбою по школі на Харківщині: двоє загиблих, є й поранені
Російські окупаційні війська вдарили керованою авіабомбою по селу Лук‘янці на Харківщинів, в результаті влучання у школу двоє людей загинули, щонайменше четверо людей дістали поранення.
Джерело: керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, поліція Харківської області
Пряма мова: "Окупанти знову вбивають цивільних жителів Харківщини".
Деталі: О другій годині дня 15 квітня російські війська здійснили обстріл керованою авіабомбою села Лук‘янці Липецької громади Харківського району.
Двоє людей загинули, кількість поранених встановлюється. Усі вони – цивільні, наголошує голова ОВА.
Влучання було в школу.
Оновлено: За попередніми даними поліції, поранення отримали чотири людини.
На місце події терміново виїхала слідчо-оперативна група, спеціалісти вибухотехнічного управління, криміналісти, ДСНС, медики. Проводиться ліквідація наслідків влучання, громадянам надається допомога, збираються докази воєнного злочину росіян.