Росіяни вдарили авіабомбою по школі на Харківщині: двоє загиблих, є й поранені

Російські окупаційні війська вдарили керованою авіабомбою по селу Лук‘янці на Харківщинів, в результаті влучання у школу двоє людей загинули, щонайменше четверо людей дістали поранення.

Джерело: керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, поліція Харківської області

Пряма мова: "Окупанти знову вбивають цивільних жителів Харківщини".

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Деталі: О другій годині дня 15 квітня російські війська здійснили обстріл керованою авіабомбою села Лук‘янці Липецької громади Харківського району.

Двоє людей загинули, кількість поранених встановлюється. Усі вони – цивільні, наголошує голова ОВА.

Влучання було в школу.

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Оновлено: За попередніми даними поліції, поранення отримали чотири людини.

На місце події терміново виїхала слідчо-оперативна група, спеціалісти вибухотехнічного управління, криміналісти, ДСНС, медики. Проводиться ліквідація наслідків влучання, громадянам надається допомога, збираються докази воєнного злочину росіян.