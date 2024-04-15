Россияне ударили авиабомбой по школе на Харьковщине: двое погибших, есть и раненые

село Лукьянцы на Харьковщине. скриншот с карты Deep State

Российские оккупационные войска ударили управляемой авиабомбой по селу Лукьянке на Харьковщине, в результате попадания в школу два человека погибли, как минимум четверо человек ранены.

Источник: руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, полиция Харьковской области

Прямая речь: "Оккупанты снова убивают гражданских жителей Харьковщины".

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Детали: В два часа дня 15 апреля российские войска совершили обстрел управляемой авиабомбой села Лукьянцы Липецкой громады Харьковского района.

Два человека погибли, количество раненых устанавливается. Все они - гражданские, отмечает председатель ОГА.

Попадание было в школу.

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Обновлено: По предварительным данным полиции, ранения получили четыре человека.

На место происшествия срочно выехала следственно-оперативная группа, специалисты взрывотехнического управления, криминалисты, ГСЧС, медики. Проводится ликвидация последствий попадания, гражданам оказывается помощь, собираются доказательства военного преступления россиян.