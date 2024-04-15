МЗС Британії розповіло, чому не може помогти Україні зі збиттям дронів, як Ізраїлю

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що на відміну від Ізраїлю, якому Лондон допомагав збивати іранські дрони минулими вихідними, його держава не може допомагати Україні, щоб уникати "прямого зіткнення військ НАТО з армією РФ".

Джерело: Кемерон в інтерв'ю LBC, цитує "Європейська правда"

Деталі: На запитання, чому Королівські військово-повітряні сили не можуть збивати безпілотники над Україною, глава МЗС відповів, що втягування сил НАТО в прямий конфлікт з російськими військами призведе до ескалації конфлікту.

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"Я думаю, що складність у тому, що... якщо ви хочете уникнути розширення війни в Європі, я думаю, що єдине, чого вам потрібно уникати, – це прямого зіткнення військ НАТО з російськими військами. Це було б небезпекою ескалації", – зазначив Кемерон.

За словами міністра, використання винищувачів "не обов'язково є найкращим способом збивати ракети та безпілотники", адже системи протиповітряної оборони "є більш ефективними".

З огляду на це Кемерон вказав, що для України існує велика потреба у системах протиповітряної оборони, зокрема Patriot, яких не має Велика Британія.

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