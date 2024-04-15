МИД Британии рассказал, почему не может помочь Украине со сбиванием дронов, как Израилю
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что в отличие от Израиля, которому Лондон помогал сбивать иранские дроны в минувшие выходные, его государство не может помогать Украине, чтобы избежать "прямого столкновения войск НАТО с армией РФ".
Источник: Кэмерон в интервью LBC, цитирует "Европейская правда"
Детали: На вопрос, почему Королевские военно-воздушные силы не могут сбивать беспилотники над Украиной, глава МИД ответил, что втягивание сил НАТО в прямой конфликт с российскими войсками приведет к эскалации конфликта.
"Я думаю, что сложность в том, что... если вы хотите избежать расширения войны в Европе, я думаю, что единственное, чего вам нужно избегать, - это прямого столкновения войск НАТО с российскими войсками. Это было бы опасностью эскалации", - отметил Кэмерон.
По словам министра, использование истребителей "не обязательно является лучшим способом сбивать ракеты и беспилотники", ведь системы противовоздушной обороны "являются более эффективными".
Учитывая это Кэмерон указал, что для Украины существует большая потребность в системах противовоздушной обороны, в частности Patriot, которых нет в Великобритании.
Предыстория:
- Иран в минувшие выходные совершил масштабную атаку на Израиль в ответ на израильский удар 1 апреля, который разрушил дипломатическое представительство Ирана в Дамаске и привел к гибели иранских генералов.
- Самолеты Королевских ВВС Великобритании сбили "несколько" ударных беспилотников во время массированной ракетной атаки Ирана на Израиль.
- После этого министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Израиль имеет право дать ответ на широкомасштабную атаку Ирана, однако Лондон надеется, что он этого делать не будет.
- По данным СМИ, президент США Джо Байден во время разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что не поддержит удар по Ирану в ответ на его массированную атаку с дронами и ракетами.