Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

МИД Британии рассказал, почему не может помочь Украине со сбиванием дронов, как Израилю

Андрей Синявский, Валентина РоманенкоПонедельник, 15 апреля 2024, 17:28
МИД Британии рассказал, почему не может помочь Украине со сбиванием дронов, как Израилю
Дэвид Кэмерон, фото Bloomberg via Getty Images

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что в отличие от Израиля, которому Лондон помогал сбивать иранские дроны в минувшие выходные, его государство не может помогать Украине, чтобы избежать "прямого столкновения войск НАТО с армией РФ".

Источник: Кэмерон в интервью LBC, цитирует "Европейская правда"

Детали: На вопрос, почему Королевские военно-воздушные силы не могут сбивать беспилотники над Украиной, глава МИД ответил, что втягивание сил НАТО в прямой конфликт с российскими войсками приведет к эскалации конфликта.

Реклама:

"Я думаю, что сложность в том, что... если вы хотите избежать расширения войны в Европе, я думаю, что единственное, чего вам нужно избегать, - это прямого столкновения войск НАТО с российскими войсками. Это было бы опасностью эскалации", - отметил Кэмерон.

По словам министра, использование истребителей "не обязательно является лучшим способом сбивать ракеты и беспилотники", ведь системы противовоздушной обороны "являются более эффективными".

Учитывая это Кэмерон указал, что для Украины существует большая потребность в системах противовоздушной обороны, в частности Patriot, которых нет в Великобритании.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • Иран в минувшие выходные совершил масштабную атаку на Израиль в ответ на израильский удар 1 апреля, который разрушил дипломатическое представительство Ирана в Дамаске и привел к гибели иранских генералов.
  • Самолеты Королевских ВВС Великобритании сбили "несколько" ударных беспилотников во время массированной ракетной атаки Ирана на Израиль.
  • После этого министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Израиль имеет право дать ответ на широкомасштабную атаку Ирана, однако Лондон надеется, что он этого делать не будет.
  • По данным СМИ, президент США Джо Байден во время разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что не поддержит удар по Ирану в ответ на его массированную атаку с дронами и ракетами.

Темы: беспилотникиВеликобританияИзраильвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В порту Одесской области россияне уничтожили агропродукцию, которая направлялась в Азию и Африку

Обстрел Днепропетровщины: У 6-летнего мальчика погибла вся семья

фотоЗеленский провел совещание возле разбомбленной многоэтажки в Днепре

"Азов" просит убрать их из "черных списков" для получения западного вооружения

Китай сейчас является основным поставщиком для военного комплекса РФ – Блинкен

Европейский центробанк планирует заставить UniCredit выйти с рынка РФ - Reuters

Все новости...
беспилотники
Канада летом передаст Украине 450 многоцелевых беспилотников SkyRanger
Зеленскому на днях показали украинский аналог российского "Ланцета"
Украинские морские дроны доносят тонну взрывчатки на тысячу километров – СБУ
Последние новости
04:04
В Донецке российские военные убили американца, который воевал на их стороне с 2014 года
03:26
В Румынии построят автомагистраль до границы с Украиной
02:38
The Guardian: Минобороны Британии не потратило и половины денег из международного фонда поддержки Украины 
01:42
В ООН осудили удары РФ по Днепру
00:58
В Калужской области России беспилотник повредил энергетическую инфраструктуру
00:25
В Нью-Йорке возле суда, где находился Трамп, мужчина совершил самоподжог
23:59
Новости экономики 19 апреля: удар по порту "Южный", неплательщиков алиментов теперь смогут мобилизовать
23:56
видео, фотоВблизи Брянска в РФ горит подстанция, сообщают об атаке дронов
23:43
Смех сквозь слезы: Костюк в эмоциональном матче одолела Гофф в четвертьфинале Штутгарта
23:31
"Роттердам+": ВАКС освободил двух фигурантов от ответственности из-за сроков давности
Все новости...
Реклама: