МИД Британии рассказал, почему не может помочь Украине со сбиванием дронов, как Израилю

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что в отличие от Израиля, которому Лондон помогал сбивать иранские дроны в минувшие выходные, его государство не может помогать Украине, чтобы избежать "прямого столкновения войск НАТО с армией РФ".

Источник: Кэмерон в интервью LBC, цитирует "Европейская правда"

Детали: На вопрос, почему Королевские военно-воздушные силы не могут сбивать беспилотники над Украиной, глава МИД ответил, что втягивание сил НАТО в прямой конфликт с российскими войсками приведет к эскалации конфликта.

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"Я думаю, что сложность в том, что... если вы хотите избежать расширения войны в Европе, я думаю, что единственное, чего вам нужно избегать, - это прямого столкновения войск НАТО с российскими войсками. Это было бы опасностью эскалации", - отметил Кэмерон.

По словам министра, использование истребителей "не обязательно является лучшим способом сбивать ракеты и беспилотники", ведь системы противовоздушной обороны "являются более эффективными".

Учитывая это Кэмерон указал, что для Украины существует большая потребность в системах противовоздушной обороны, в частности Patriot, которых нет в Великобритании.

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