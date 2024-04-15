Армія РФ 5 разів вдарила по Нікопольщині з артилерії і 12 разів безпілотниками
Понеділок, 15 квітня 2024, 18:46
За добу російські війська 5 разів били по Нікопольському районі на Дніпропетровщині артилерією і ще 12 разів атакували БпЛА.
Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак
Пряма мова: "Дісталося Нікополю, Марганецькій, Мирівській, Покровській сільській громадам.
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Пошкоджені 4 приватні будинки, господарська споруда, законсервована технічна будівля, електромережі".
Деталі: Також за даними ОВА в районі побиті мікроавтобус і комбайн. Загорівся легковик. Загиблих й постраждалих немає.
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