Армія РФ 5 разів вдарила по Нікопольщині з артилерії і 12 разів безпілотниками

За добу російські війська 5 разів били по Нікопольському районі на Дніпропетровщині артилерією і ще 12 разів атакували БпЛА.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Пряма мова: "Дісталося Нікополю, Марганецькій, Мирівській, Покровській сільській громадам.

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Пошкоджені 4 приватні будинки, господарська споруда, законсервована технічна будівля, електромережі".

ФОТО З ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛУ СЕРГІЯ ЛИСАКА

Деталі: Також за даними ОВА в районі побиті мікроавтобус і комбайн. Загорівся легковик. Загиблих й постраждалих немає.

ФОТО З ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛУ СЕРГІЯ ЛИСАКА