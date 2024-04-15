Армия РФ 5 раз ударила по Никопольщине с артиллерии и 12 раз беспилотниками
Понедельник, 15 апреля 2024, 18:46
За сутки российские войска 5 раз избивали по Никопольскому району на Днепропетровщине артиллерией и еще 12 раз атаковали БпЛА.
Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак
Прямая речь: "Досталось Никополю, Марганецкому, Мировскому, Покровскому сельским общинам.
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Повреждены 4 частных дома, хозяйственное сооружение, законсервированное техническое здание, электросети".
Детали: Также по данным ОВА в районе избиты микроавтобус и комбайн. Загорелась легковушка. Погибших и пострадавших нет.
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