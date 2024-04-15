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Армия РФ 5 раз ударила по Никопольщине с артиллерии и 12 раз беспилотниками

Татьяна ОлейникПонедельник, 15 апреля 2024, 18:46
Армия РФ 5 раз ударила по Никопольщине с артиллерии и 12 раз беспилотниками
ФОТО С ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛА СЕРГЕЯ ЛЫСАКА

За сутки российские войска 5 раз избивали по Никопольскому району на Днепропетровщине артиллерией и еще 12 раз атаковали БпЛА.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

Прямая речь: "Досталось Никополю, Марганецкому, Мировскому, Покровскому сельским общинам.

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Повреждены 4 частных дома, хозяйственное сооружение, законсервированное техническое здание, электросети".

 
ФОТО С ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛА СЕРГЕЯ ЛЫСАКА

Детали: Также по данным ОВА в районе избиты микроавтобус и комбайн. Загорелась легковушка. Погибших и пострадавших нет.

 
Фото с телеграм-канала сергея лысака

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Темы: обстрелвойна
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