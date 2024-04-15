На Харківщині трактор наїхав на вибухівку, водій поранений
Понеділок, 15 квітня 2024, 19:15
У Балаклійській громаді на Харківщині 15 квітня на вибухонебезпечному предметі підірвався трактор, водій отримав легкі поранення.
Джерело: пресслужба ДСНС
Дослівно: "15 квітня у полі поблизу села Явірське Балаклійської громади тракторист наїхав на невідомий вибухонебезпечний предмет.
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Внаслідок детонації вибухівки трактор пошкоджено".
Деталі: Механізатор отримав легкі поранення, від госпіталізації він відмовився. Тип вибухівки встановлюють.