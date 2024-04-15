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На Харківщині трактор наїхав на вибухівку, водій поранений

Тетяна ОлійникПонеділок, 15 квітня 2024, 19:15
На Харківщині трактор наїхав на вибухівку, водій поранений
ВИБУХ. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО DEPOSITPHOTOS

У Балаклійській громаді на Харківщині 15 квітня на вибухонебезпечному предметі підірвався трактор, водій отримав легкі поранення.

Джерело: пресслужба ДСНС

Дослівно: "15 квітня у полі поблизу села Явірське Балаклійської громади тракторист наїхав на невідомий вибухонебезпечний предмет.  

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Внаслідок детонації вибухівки трактор пошкоджено". 

Деталі: Механізатор отримав легкі поранення, від госпіталізації він відмовився. Тип вибухівки встановлюють.

Теми: ДСНСвибух
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