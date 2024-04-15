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В Харьковской области трактор наехал на взрывчатку, водитель ранен

Татьяна ОлейникПонедельник, 15 апреля 2024, 19:15
В Харьковской области трактор наехал на взрывчатку, водитель ранен
Взрыв. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО DEPOSITPHOTOS

В Балаклейской общине Харьковской области 15 апреля на взрывоопасном предмете взорвался трактор, водитель получил легкие ранения.

Источник: пресс-служба ГСЧС

Дословно: "15 апреля в поле у села Явирское Балаклейской общины тракторист наехал на неизвестный взрывоопасный предмет.

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В результате детонации взрывчатки трактор поврежден".

Детали: Механизатор получил легкие ранения, от госпитализации он отказался. Тип взрывчатки устанавливают.

Темы: ГСЧСвзрыв
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