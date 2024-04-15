В Харьковской области трактор наехал на взрывчатку, водитель ранен
Понедельник, 15 апреля 2024, 19:15
В Балаклейской общине Харьковской области 15 апреля на взрывоопасном предмете взорвался трактор, водитель получил легкие ранения.
Источник: пресс-служба ГСЧС
Дословно: "15 апреля в поле у села Явирское Балаклейской общины тракторист наехал на неизвестный взрывоопасный предмет.
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В результате детонации взрывчатки трактор поврежден".
Детали: Механизатор получил легкие ранения, от госпитализации он отказался. Тип взрывчатки устанавливают.