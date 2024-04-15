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На фронті за минулу добу відбулось 87 бойових зіткнень – Генштаб

Тетяна ОлійникПонеділок, 15 квітня 2024, 19:25
На фронті за минулу добу відбулось 87 бойових зіткнень – Генштаб
Ілюстративне фото українського військового - 38 окрема бригада морської піхоти

За минулу добу на фронті зафіксували 87 бойових зіткнень, ворог завдав 15 ракетних та 18 авіаційних ударів, здійснив 29 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Джерело: вечірнє зведення Генштабу ЗСУ 15 квітня

Деталі: На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

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На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 4 атаки в районі населеного пункту Терни Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 27 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Спірне, Новий, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення.

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 12 атак в районах населених пунктів Новобахмутівка, Бердичі, Семенівка, Уманське та Первомайське Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

ВІДЕО ДНЯ

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Новомихайлівка, Побєда, Водяне та Урожайне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 26 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог 5 разів атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області; північніше Приютного та південно-західніше Білогір’я Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснив 4 безуспішні атаки на позиції наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.

Дослівно: "Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 2 районах зосередження особового складу та 1 пункту управління противника.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 1 артилерійському засобу, 3 районах зосередження особового складу, 4 пунктах управління БпЛА противника".

Теми: Генштаббойові діївійна
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