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На фронте за минувшие сутки произошло 87 боевых столкновений – Генштаб

Татьяна ОлейникПонедельник, 15 апреля 2024, 19:25
На фронте за минувшие сутки произошло 87 боевых столкновений – Генштаб
Иллюстративное фото украинского военного - 38 отдельная бригада морской пехоты

За прошедшие сутки на фронте зафиксировали 87 боевых столкновений, враг нанес 15 ракетных и 18 авиационных ударов, совершил 29 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Источник: вечерняя сводка Генштаба ВСУ 15 апреля

Детали: На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

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На Лиманском направлении Силы обороны отразили 4 атаки в районе населенного пункта Терны Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 27 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Спорное, Новый, Ивановское, Клещиевка, Андреевка Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение.

На Авдеевском направлении наши защитники отразили 12 атак в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Бердичи, Семеновка, Уманское и Первомайское Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.

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На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Новомихайловка, Победа, Водяное и Урожайное Донецкой области, где враг при поддержке авиации 26 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг 5 раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области; севернее Приютного и юго-западнее Белогорья Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток совершил 4 безуспешные атаки на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.

Дословно: "В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 2 районам сосредоточения личного состава и 1 пункту управления противника.

Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 1 артиллерийскому средству, 3 районам сосредоточения личного состава, 4 пунктам управления БПЛА противника".

Темы: Генштаббоевые действиявойна
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