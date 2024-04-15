Нідерланди обіцяють ще 4,4 млрд євро допомоги Україні

Нідерландський уряд у весняному перегляді бюджету, опублікованому 15 квітня, підтвердив наміри збільшити військову та гуманітарну допомогу Україні на найближчі роки.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення на сайті уряду Нідерландів

Деталі: Згідно з повідомленням, протягом 2024-2026 років уряд Нідерландів виділить додаткові 4,4 млрд євро на військову та гуманітарну підтримку України.

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Із цієї суми 4 млрд євро припадають на військову підтримку й розподілені на три подальші роки, а решта 400 млн євро – у вигляді двох траншів (148 млн у 2024 та 252 млн у 2025-му) – на невійськову підтримку.

"Будь-яка додаткова підтримка України буде надаватися в межах регулярного бюджету і залежатиме від наступного кабінету міністрів", – йдеться в документі.

Урядовий звіт також вказує, що з початку війни Нідерланди надали Україні підтримку на суму близько 10 млрд євро.

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Минулого тижня стало відомо, що Нідерланди у 2024 році виділяють щонайменше 1 млрд євро на військову допомогу Україні на додаток до вже виділених 2 млрд.

Окрім 2 млрд євро військової підтримки, цьогорічна підтримка Нідерландами України містить 295 млн євро як внесок до Європейського фонду миру, 89 млн євро на правосуддя й 3 млн євро на невійськову кіберпідтримку.

Ця ж сума військової допомоги була закріплена у двосторонній безпековій угоді, яку лідери України та Нідерландів підписали 1 березня.