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Нидерланды обещают еще 4,4 млрд евро помощи Украине

Олег Павлюк, Евгений КизиловПонедельник, 15 апреля 2024, 19:36
Нидерланды обещают еще 4,4 млрд евро помощи Украине
фото: iStock / Getty Images Plus

Нидерландское правительство в весеннем пересмотре бюджета, опубликованном 15 апреля, подтвердило намерения увеличить военную и гуманитарную помощь Украине на ближайшие годы.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение на сайте правительства Нидерландов

Детали: Согласно сообщению, в течение 2024-2026 годов правительство Нидерландов выделит дополнительные 4,4 млрд евро на военную и гуманитарную поддержку Украины.

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Из этой суммы 4 млрд евро приходятся на военную поддержку и распределены на три последующих года, а остальные 400 млн евро – в виде двух траншей (148 млн в 2024 и 252 млн в 2025-м) – на невоенную поддержку.

"Любая дополнительная поддержка Украины будет предоставляться в рамках регулярного бюджета и будет зависеть от следующего кабинета министров", – говорится в документе.

Правительственный отчет также указывает, что с начала войны Нидерланды предоставили Украине поддержку на сумму около 10 млрд евро.

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На прошлой неделе стало известно, что Нидерланды в 2024 году выделяют не менее 1 млрд евро на военную помощь Украине в дополнение к уже выделенным 2 млрд.

Кроме 2 млрд евро военной поддержки, нынешняя поддержка Нидерландами Украины включает 295 млн евро в качестве взноса в Европейский фонд мира, 89 млн евро на правосудие и 3 млн евро на невоенную киберподдержку.

Эта же сумма военной помощи была закреплена в двустороннем соглашении по безопасности, которое лидеры Украины и Нидерландов подписали 1 марта.

Темы: НидерландыУкраинаденьги
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