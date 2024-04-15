У Росії вигадали новий фейк про Малюка: СБУ спростувала

Низка російських ЗМІ повідомили, що нібито "захист" оскаржив у Басманному суді Москви заочний арешт голови Служби безпеки України Василя Малюка. СБУ спростувала цю інформацію.

Джерело: РБК із посиланням на картотеку російського "суду", пресслужба СБУ в коментарі українським ЗМІ

Деталі: ЗМІ РФ повідомили, що в картці "справи" зазначено, що рішення про заочний арешт Малюка було оскаржено 15 квітня. У пресслужбі суду підтвердили РБК надходження скарги. "Апеляційна скарга адвоката", - додали там.

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У Службі безпеки України закликали ЗМІ сприймати будь-які заяви російської влади і судів РФ щодо заочного арешту Василя Малюка і нібито оскарження від його імені цього рішення в одному з московських судів "виключно як прояв ворожих ІПСО".

Дослівно СБУ: "Ні СБУ, ні особисто Василь Малюк не зверталися до жодних адвокатів для оскарження фейкових рішень російських судів. Ця інформація повністю не відповідає дійсності. А "захист", який нібито подає апеляції від імені голови СБУ, відповідно є частиною дискредитаційної кампанії з боку рф.

Всі заходи, які здійснює Служба безпеки України, повністю відповідають нормам національного і міжнародного законодавства".

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Що передувало: 26 березня 2024 року стало відомо, що Басманний районний суд Москви заочно "заарештував" главу Служби безпеки України Василя Малюка, його оголосили у федеральний і міжнародний розшук. Його звинувачують за п. "б" ч. 3 ст. 205 КК РФ ("Публічні заклики до здійснення терористичної діяльності, публічне виправдання тероризму або пропаганда тероризму").

Про це стало відомо після того, як Малюк в інтерв'ю всеукраїнському телемарафону розповів у деталях про вбивство засудженого за держзраду українського екснардепа Іллі Киви і замах на російського письменника, українофоба Захара Прилєпіна.