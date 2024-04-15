В России придумали новый фейк о Малюке: СБУ опровергла

Ряд российских СМИ сообщили, что якобы "защита" обжаловала в Басманном суде Москвы заочный арест главы Службы безопасности Украины Василия Малюка. СБУ опровергла эту информации.

Источник: РБК со ссылкой на картотеку российского "суда", пресс-служба СБУ в комментарии украинским СМИ

Детали: СМИ РФ сообщили, что в карточке "дела" сказано, что решение о заочном аресте Малюка было обжаловано 15 апреля. В пресс-службе суда подтвердили РБК поступление жалобы. "Апелляционная жалоба адвоката", — добавили там.

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В Службе безопасности Украины призвали СМИ воспринимать любые заявления российских властей и судов РФ по поводу заочного ареста Василия Малюка и якобы обжалования от его имени этого решения в одном из московских судов "исключительно как проявление вражеских ИПСО".

Дословно СБУ: "Ни СБУ, ни лично Василий Малюк не обращались ни к каким адвокатам для обжалования фейковых решений российских судов. Эта информация полностью не соответствует действительности. А "защита", которая якобы подает апелляции от имени председателя СБУ, соответственно является частью дискредитационной кампании со стороны РФ".

Что предшествовало: 26 марта 2024 года стало известно, что Басманный районный суд Москвы заочно "арестовал" главу Службы безопасности Украины Василия Малюка и его объявили в федеральный и международный розыск. Его обвиняют по п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма").

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Об этом стало известно после того, как Малюк в интервью всеукраинскому телемарафону рассказал в деталях об убийстве осужденного за госизмену украинского экс-нардепа Ильи Кивы и покушении на российского писателя, украинофоба Захара Прилепина.