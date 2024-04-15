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Єврокомісія схвалила план реформ України на 50 млрд євро

Олег Павлюк, Євген КізіловПонеділок, 15 квітня 2024, 20:35
Єврокомісія схвалила план реформ України на 50 млрд євро
фото: Getty Images

Європейська комісія підтримала запропонований урядом України план реформ Ukraine Plan у межах механізму Ukraine Facility, який визначає умови отримання 50 мільярдів євро макрофінансової допомоги протягом 2024-2027 років.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення Єврокомісії

Деталі: Згідно з оцінкою Єврокомісії, план реформ "у дієвий спосіб відповідає цілям Ukraine Facility, визначаючи ключові реформи та інвестиції, які можуть сприяти сталому економічному зростанню та залученню інвестицій для посилення потенціалу зростання країни в середньостроковій та довгостроковій перспективі".

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Також, додає виконавчий орган ЄС, план є основою для відбудови України та містить адекватні механізми захисту фінансових інтересів Євросоюзу.

Після оцінки Єврокомісії для затвердження плану реформ потрібне погодження держав-членів ЄС, на яке відводиться один місяць. Після нього Європейська комісія зможе виділити до 1,89 млрд євро у вигляді попереднього фінансування до початку регулярних виплат.

Нагадаємо: 18 березня уряд України ухвалив план реформ для Ukraine Facility, що є основою надання фінансової підтримки від Євросоюзу в межах чотирирічної програми загальним обсягом 50 млрд євро.

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Ukraine Plan визначає 69 реформ та 10 інвестицій, розбитих на 146 якісних та кількісних індикаторів. Ці реформи охоплюють 15 сфер, зокрема енергетику, сільське господарство, транспорт, "зелений" та цифровий перехід, людський капітал, а також державні підприємства, бізнес-середовище, державні фінанси та децентралізацію.

20 березня Єврокомісія переказала Україні перший транш з Ukraine Facility обсягом 4,5 млрд євро. 

Читайте також: Ukraine Facility: на що та на яких умовах будуть витрачені 50 млрд євро від ЄС.

Теми: ЄврокомісіяУкраїнареформигроші
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