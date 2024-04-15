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Еврокомиссия одобрила план реформ Украины на 50 млрд евро

Олег Павлюк, Евгений КизиловПонедельник, 15 апреля 2024, 20:35
Еврокомиссия одобрила план реформ Украины на 50 млрд евро
фото: Getty Images

Европейская комиссия поддержала предложенный правительством Украины план реформ Ukraine Plan в рамках механизма Ukraine Facility, который определяет условия получения 50 млрд евро макрофинансовой помощи в течение 2024-2027 годов.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Еврокомиссии

Детали: Согласно оценке Еврокомиссии, план реформ "действенным образом соответствует целям Ukraine Facility, определяя ключевые реформы и инвестиции, которые могут способствовать устойчивому экономическому росту и привлечению инвестиций для усиления потенциала роста страны в среднесрочной и долгосрочной перспективе".

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Также, добавляет исполнительный орган ЕС, план является основой для восстановления Украины и содержит адекватные механизмы защиты финансовых интересов Евросоюза.

После оценки Еврокомиссии для утверждения плана реформ требуется согласование государств-членов ЕС, на которое отводится один месяц. После него Европейская комиссия сможет выделить до 1,89 млрд евро в виде предварительного финансирования до начала регулярных выплат.

Напомним: 18 марта правительство Украины приняло план реформ для Ukraine Facility, что является основой предоставления финансовой поддержки от Евросоюза в рамках четырехлетней программы общим объемом 50 млрд евро.

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Ukraine Plan определяет 69 реформ и 10 инвестиций, разбитых на 146 качественных и количественных индикаторов. Эти реформы охватывают 15 сфер, в частности энергетику, сельское хозяйство, транспорт, "зеленый" и цифровой переход, человеческий капитал, а также государственные предприятия, бизнес-среду, государственные финансы и децентрализацию.

20 марта Еврокомиссия перевела Украине первый транш из Ukraine Facility объемом 4,5 млрд евро.

Читайте также: Ukraine Facility: на что и на каких условиях будут потрачены 50 млрд евро от ЕС.

Темы: ЕврокомиссияУкраинареформыденьги
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