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Україна та Норвегія підпишуть безпекову угоду

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникПонеділок, 15 квітня 2024, 21:35
Україна та Норвегія підпишуть безпекову угоду
глава МЗС Норвегії Еспен Барт Ейде на зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським. Фото - ОП

Голова МЗС Норвегії Еспен Барт Ейде анонсував підписання двосторонньої безпекової угоди з Україною.

Джерело: голова МЗС Норвегії заявив після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Києві 15 квітня, передає "Європейська правда" з посиланням на AFP

Деталі: За словами Ейде, Норвегія буде надавати Україні "довгострокову військову, політичну, фінансову та гуманітарну підтримку".

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"Угода демонструє нашу чітку політичну прихильність продовжувати підтримувати Україну, як ми це робили після жорстокого, повномасштабного нападу Росії понад два роки тому", – додав він.

Норвезький міністр уточнив, що угода буде підписана та оприлюднена під час наступної зустрічі Зеленського з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре. Але наразі дата цієї зустрічі ще не оголошена.

У липні 2023 року лідери "Групи семи" спільно з Україною ухвалили декларацію, що стала основою для укладання двосторонніх безпекових угод. Вони, як передбачається, мають гарантувати довготривалу підтримку України до її вступу в НАТО. 

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Наразі Україна підписала двосторонні безпекові угоди з дев'ятьма країнами, останньою з них стала Латвія.

Президент Чехії Петр Павел заявив, що така угода може бути готова до підписання у травні-червні.

Теми: Норвегія
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