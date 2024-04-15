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Украина и Норвегия подпишут соглашение о безопасности

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникПонедельник, 15 апреля 2024, 21:35
Украина и Норвегия подпишут соглашение о безопасности
глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Фото - ОП

Глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде анонсировал подписание двустороннего соглашения о безопасности с Украиной.

Источник: Глава МИД Норвегии заявил после встречи с президентом Владимиром Зеленским в Киеве 15 апреля, передает "Европейская правда" со ссылкой на AFP

Детали: По словам Эйде, Норвегия будет предоставлять Украине "долгосрочную военную, политическую, финансовую и гуманитарную поддержку".

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"Соглашение демонстрирует нашу четкую политическую приверженность продолжать поддерживать Украину, как мы это делали после жестокого, полномасштабного нападения России более двух лет назад", – добавил он.

Норвежский министр уточнил, что соглашение будет подписано и обнародовано во время следующей встречи Зеленского с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стьоре. Но пока дата этой встречи еще не объявлена.

В июле 2023 года лидеры "Группы семи" совместно с Украиной приняли декларацию, которая стала основой для заключения двусторонних соглашений по безопасности. Они, как предполагается, должны гарантировать долговременную поддержку Украины до ее вступления в НАТО.

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Сейчас Украина подписала двусторонние соглашения по безопасности с девятью странами, последней из них стала Латвия.

Президент Чехии Петр Павел заявил, что такое соглашение может быть готово к подписанию в мае-июне.

 

Темы: Норвегия
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