На фронті загинув військовослужбовець 59-ї бригади Павло Петриченко
На Донеччині під час виконання бойового завдання загинув активіст, сержант 59-ї бригади Павло Петриченко.
Джерело: сестра військовослужбовця у Twitter (X)
Пряма мова: "Сьогодні на Донеччині під час виконання бойового завдання загинув мій брат, сержант 59 бригади Павло Петриченко Прохання не турбувати нашу родину деякий час. Про місце та час прощання повідомимо згодом".
Сьогодні на Донеччині під час виконання бойового завдання загинув мій брат, сержант 59 бригади Павло Петриченко @vkrainets— PetrychenkoM (@GoslingMrs) April 15, 2024
Прохання не турбувати нашу родину деякий час.
Про місце та час прощання повідомимо згодом. pic.twitter.com/qj9B47jYmn
Що відомо:
До повномасштабного вторгнення Павло був громадським активістом – учасником Євромайдану, активним учасником ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк", організатором акцій на підтримку Сергія Стерненка. У березні 2022 він займався розбудовою волонтерського центру Сергія Притули, а у квітні пішов до ЗСУ.
29 березня петиція Петриченка про обмеження роботи онлайн-казино на сайті Офісу президента набрала понад 26 тисяч голосів з 25 тисяч необхідних для розгляду.