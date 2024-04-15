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На фронті загинув військовослужбовець 59-ї бригади Павло Петриченко

Тетяна ОлійникПонеділок, 15 квітня 2024, 22:22
На фронті загинув військовослужбовець 59-ї бригади Павло Петриченко
Павло Петриченко. Фото - PetrychenkoM в соцмережі Х

На Донеччині під час виконання бойового завдання загинув активіст, сержант 59-ї бригади Павло Петриченко.

Джерело: сестра військовослужбовця у Twitter (X)

Пряма мова: "Сьогодні на Донеччині під час виконання бойового завдання загинув мій брат, сержант 59 бригади Павло Петриченко Прохання не турбувати нашу родину деякий час. Про місце та час прощання повідомимо згодом".

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Що відомо:

ВІДЕО ДНЯ

До повномасштабного вторгнення Павло був громадським активістом – учасником Євромайдану, активним учасником ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк", організатором акцій на підтримку Сергія Стерненка. У березні 2022 він займався розбудовою волонтерського центру Сергія Притули, а у квітні пішов до ЗСУ. 

29 березня петиція Петриченка про обмеження роботи онлайн-казино на сайті Офісу президента набрала понад 26 тисяч голосів з 25 тисяч необхідних для розгляду.

Теми: війна
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