На фронті загинув військовослужбовець 59-ї бригади Павло Петриченко

На Донеччині під час виконання бойового завдання загинув активіст, сержант 59-ї бригади Павло Петриченко.

Джерело: сестра військовослужбовця у Twitter (X)

Пряма мова: "Сьогодні на Донеччині під час виконання бойового завдання загинув мій брат, сержант 59 бригади Павло Петриченко Прохання не турбувати нашу родину деякий час. Про місце та час прощання повідомимо згодом".

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Сьогодні на Донеччині під час виконання бойового завдання загинув мій брат, сержант 59 бригади Павло Петриченко @vkrainets



Прохання не турбувати нашу родину деякий час.



Про місце та час прощання повідомимо згодом. pic.twitter.com/qj9B47jYmn — PetrychenkoM (@GoslingMrs) April 15, 2024

Що відомо:

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До повномасштабного вторгнення Павло був громадським активістом – учасником Євромайдану, активним учасником ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк", організатором акцій на підтримку Сергія Стерненка. У березні 2022 він займався розбудовою волонтерського центру Сергія Притули, а у квітні пішов до ЗСУ.

29 березня петиція Петриченка про обмеження роботи онлайн-казино на сайті Офісу президента набрала понад 26 тисяч голосів з 25 тисяч необхідних для розгляду.