На фронте погиб военнослужащий 59-ой бригады Павел Петриченко

На Донетчине во время выполнения боевой задачи погиб активист, сержант 59 бригады Павел Петриченко.

Источник: сестра военнослужащего в Twitter (X)

Прямая речь: "Сегодня на Донетчине во время выполнения боевого задания погиб мой брат, сержант 59 бригады Павел Петриченко. Прошение не беспокоить нашу семью некоторое время. О месте и времени прощания сообщим впоследствии".

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Сьогодні на Донеччині під час виконання бойового завдання загинув мій брат, сержант 59 бригади Павло Петриченко @vkrainets



Прохання не турбувати нашу родину деякий час.



Про місце та час прощання повідомимо згодом. pic.twitter.com/qj9B47jYmn — PetrychenkoM (@GoslingMrs) April 15, 2024

Что известно:

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До полномасштабного вторжения Павел был общественным активистом – участником Евромайдана, активным участником инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк", организатором акций в поддержку Сергея Стерненко. В марте 2022 года он занимался развитием волонтерского центра Сергея Притулы, а в апреле пошел в ВСУ.

29 марта петиция Петриченко об ограничении работы онлайн-казино на сайте Офиса президента набрала более 26 тысяч голосов из 25 тысяч необходимых для рассмотрения.