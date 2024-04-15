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На фронте погиб военнослужащий 59-ой бригады Павел Петриченко

Татьяна ОлейникПонедельник, 15 апреля 2024, 22:22
На фронте погиб военнослужащий 59-ой бригады Павел Петриченко
Павел Петриченко. Фото - PetrychenkoM в соцсети Х

На Донетчине во время выполнения боевой задачи погиб активист, сержант 59 бригады Павел Петриченко.

Источник: сестра военнослужащего в Twitter (X)

Прямая речь: "Сегодня на Донетчине во время выполнения боевого задания погиб мой брат, сержант 59 бригады Павел Петриченко. Прошение не беспокоить нашу семью некоторое время. О месте и времени прощания сообщим впоследствии".

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До полномасштабного вторжения Павел был общественным активистом – участником Евромайдана, активным участником инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк", организатором акций в поддержку Сергея Стерненко. В марте 2022 года он занимался развитием волонтерского центра Сергея Притулы, а в апреле пошел в ВСУ.

29 марта петиция Петриченко об ограничении работы онлайн-казино на сайте Офиса президента набрала более 26 тысяч голосов из 25 тысяч необходимых для рассмотрения.

Темы: война
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