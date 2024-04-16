Білий дім не підтримає законопроект про допомогу лише Ізраїлю
Вівторок, 16 квітня 2024, 00:33
Білий дім оголосив, що виступає проти окремого законопроекту про допомогу Ізраїлю без допомоги Україні.
Джерело: брифінг прессекретаря Білого дому Карін Жан-П’єр
Деталі: Вона сказала, що "ми не приймемо окремий" законопроект про допомогу Ізраїлю.
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За словами Жан-П’єр, окремий законопроект не допоміг би Ізраїлю та Україні. Це фактично затримало б необхідну допомогу.
Вона також закликала Палату представників прийняти законопроект про допомогу Ізраїлю, Україні та Тайваню на 95 мільярдів доларів США .
Раніше під час брифінгу речник національної безпеки Джон Кірбі заявив, що Білий дім "проти окремого законопроекту, який діятиме лише щодо Ізраїлю, який пропонують".
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Нагадаємо:
- Лідер більшості в Палаті представників Стів Скаліз заявив у суботу, що цього тижня палата представників змінить свій графік, щоб "розглянути закони, які підтримують нашого союзника Ізраїль і притягають до відповідальності Іран і його терористичних поплічників", але поки що незрозуміло, що це будуть за закони, і наскільки вони можуть відрізнятися від законопроєкту, ухваленого Сенатом.
- Лідер більшості у Сенаті США, демократ Чак Шумер заявив у понеділок про досягнення консенсусу щодо допомоги Україні та Ізраїлю, Конгрес має діяти швидко, щоб відправити допомогу обом країнам.
- Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив у неділю, що палата "спробує ще раз" проголосувати за військову допомогу Ізраїлю у відповідь на широкомасштабну атаку Ірану. Але він не уточнив, чи буде пакет підтримки України об'єднаний з допомогою Ізраїлю, і чи буде проголосований на цьому тижні.
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