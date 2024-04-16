Білий дім не підтримає законопроект про допомогу лише Ізраїлю

Білий дім оголосив, що виступає проти окремого законопроекту про допомогу Ізраїлю без допомоги Україні.

Джерело: брифінг прессекретаря Білого дому Карін Жан-П’єр

Деталі: Вона сказала, що "ми не приймемо окремий" законопроект про допомогу Ізраїлю.

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За словами Жан-П’єр, окремий законопроект не допоміг би Ізраїлю та Україні. Це фактично затримало б необхідну допомогу.

Вона також закликала Палату представників прийняти законопроект про допомогу Ізраїлю, Україні та Тайваню на 95 мільярдів доларів США .

Раніше під час брифінгу речник національної безпеки Джон Кірбі заявив, що Білий дім "проти окремого законопроекту, який діятиме лише щодо Ізраїлю, який пропонують".

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