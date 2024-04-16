Белый дом не поддержит законопроект о помощи только Израилю

Белый дом объявил, что выступает против отдельного законопроекта о помощи Израилю без помощи Украине.

Источник: брифинг пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер

Детали: Она сказала, что "мы не примем отдельный" законопроект о помощи Израилю.

Реклама:

По словам Жан-Пьер, отдельный законопроект не помог бы Израилю и Украине. Это фактически задержало бы необходимую помощь.

Она также призвала Палату представителей принять законопроект о помощи Израилю, Украине и Тайваню на 95 миллиардов долларов США.

Ранее во время брифинга представитель национальной безопасности Джон Кирби заявил, что Белый дом "против отдельного законопроекта, который будет действовать только в отношении Израиля, который предлагают".

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: