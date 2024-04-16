Белый дом не поддержит законопроект о помощи только Израилю
Вторник, 16 апреля 2024, 00:33
Белый дом объявил, что выступает против отдельного законопроекта о помощи Израилю без помощи Украине.
Источник: брифинг пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер
Детали: Она сказала, что "мы не примем отдельный" законопроект о помощи Израилю.
Реклама:
По словам Жан-Пьер, отдельный законопроект не помог бы Израилю и Украине. Это фактически задержало бы необходимую помощь.
Она также призвала Палату представителей принять законопроект о помощи Израилю, Украине и Тайваню на 95 миллиардов долларов США.
Ранее во время брифинга представитель национальной безопасности Джон Кирби заявил, что Белый дом "против отдельного законопроекта, который будет действовать только в отношении Израиля, который предлагают".
ВИДЕО ДНЯ
Напомним:
- Лидер большинства в Сенате США, демократ Чак Шумер заявил о достижении консенсуса относительно помощи Украине и Израилю, Конгресс должен действовать быстро, чтобы отправить помощь обоим странам.
- Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил в воскресенье, что палата "попытается еще раз" проголосовать за военную помощь Израилю в ответ на широкомасштабную атаку Ирана. Но он не уточнил, будет ли пакет поддержки Украины объединен с помощью Израилю, и будет ли проголосован на этой неделе.
- Председатель Комитета по вопросам разведки Палаты представителей Майк Тернер заявил, что он ожидает голосования по помощи Украине на этой неделе,"и я ожидаю, что она будет принята".
- Жесткие консерваторы предостерегли Джонсона от включения финансирования Украины в любой пакет помощи Израилю.
- В пятницу Джонсон обсуждал поддержку Украины с потенциальным кандидатом в президенты от республиканцев Дональдом Трампом. Трамп после встречи с Джонсоном сказал, что поддерживает одобрение финансовой помощи Украине, но в форме займа.