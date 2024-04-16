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США не будуть збивати дрони в Україні, як це зробили в Ізраїлі, бо "різні картини загроз"

Олена ІвашківВівторок, 16 квітня 2024, 01:30
США не будуть збивати дрони в Україні, як це зробили в Ізраїлі, бо різні картини загроз
Джон Кірбі, фото: Getty Images

США не будуть втручатися в російську війну в Україні та не збиватимуть повітряні цілі, як вони це робили в Ізраїлі.

Джерело: координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі

Деталі: Відповідаючи на питання, чи готові США так само збивати іранські дрони-камікадзе, як вони робили це в Ізраїлі під час атаки Ірану, він сказав, що знав, що це питання виникне.

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Пряма мова: "Послухайте, йдеться про різні конфлікти, різний повітряний простір, різні картини загроз".

Ще деталі: Він також наголосив, що з самого початку конфлікту, президент (Байден, - ред.) дав зрозуміти, що США не планують брати участь у бойових діях в Україні.

За словами Кірбі США надають Україні озброєння, якого вона потребує, для захисту її повітряного простору: "На жаль, на сьогоднішній день ми не можемо зробити цього, оскільки не маємо додаткового фінансування національної безпеки, якого українці так потребують".

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Він також сказав, що найкращим рішенням буде надати допомогу в руки Сил оборони Ізраїлю та в руки українських військових і ухвалити той законопроект, який ухвалив сенат.

Теми: СШАвійнаІзраїльРосія
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