Радбез ООН відкинув "божевільні звинувачення": відповідальність за інциденти на ЗАЕС поклали на РФ

На засіданні Радбезу ООН представники ЄС, США та України поклали відповідальність за інциденти на Запорізькій атомній електростанції на Росію, яка окупувала ядерний об'єкт.

Джерело: "Укрінформ"

Деталі: Російська Федерація несе повну відповідальність за ризики для ядерної безпеки, які вона створює на захопленій Запорізькій АЕС, йдеться в заяві країн Євросоюзу, України та інших європейських держав, яку зачитав на засіданні Радбезу ООН постпред ЄС при ООН Ставрос Ламбрінідіс.

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Постпред ЄС нагадав, що вперше країна, яка є постійним членом Ради Безпеки ООН, незаконно захопила атомну електростанцію одного зі своїх сусідів.

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Заступник постпреда США при Організації Роберт Вуд заявив, що контроль російських окупаційних сил над Запорізькою АЕС, а також експлуатація електростанції некваліфікованим персоналом посилюють ризики для безпеки великого ядерного об’єкту в Україні.

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця заявив, що Російська Федерація намагається звинувачувати Україну в атаках на ЗАЕС, сподіваючись зняти з порядку денного питання деокупації станції.

Пряма мова Кислиці: "Єдиною першопричиною всіх ризиків для ядерної безпеки є неспровокована та невиправдана агресивна війна Росії проти України".

Ще деталі: Те, що сталося на ЗАЕС 7 та 9 квітня 2024 року та після цього, було добре спланованою операцією під чужим прапором з боку Російської Федерації, пояснив він. За його словами, атака була спрямована на зміщення фокусу від вищезгаданої першопричини та єдиного способу усунути всі загрози ядерній та фізичній ядерній безпеці, а саме – деокупації станції.

За його словами, Москва хоче "згодувати світу версію про те, що ядерні реактори, захист яких був спроектований таким чином, аби витримувати найсильніші удари, були атаковані малопотужними безпілотниками ближнього радіусу дії", які призначені для враження піхоти й невеликих транспортних засобів на відстані кількох кілометрів.

Посилення мілітаризації станції та прилеглих окупованих територій залишається частиною російської воєнної стратегії, зауважив він. Москва використовує їх як прикриття для артилерійських ударів по територіях і населених пунктах на іншому березі Дніпра, розповів постпред.

Нещодавно в соцмережах з'явилися нові кадри російських солдатів та військової техніки в коридорах енергоблоків, додав він.

Серед порушень, які вчиняє Росія, – встановлення протипіхотних мін по периметру станції, блокування доступу законного керівництва й персоналу на об'єкт, відключення автоматизованої передачі даних від системи радіаційного моніторингу, а також незабезпечення своєчасного та повного технічного обслуговування.

Україна, за словами Кислиці, категорично відкидає "божевільні звинувачення" в тому, що вона може спричинити ядерну катастрофу.