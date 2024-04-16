Совбез ООН отверг "безумные обвинения": ответственность за инциденты на ЗАЭС возложили на РФ

На заседании Совбеза ООН представители ЕС, США и Украины возложили ответственность за инциденты на Запорожской атомной электростанции на Россию, которая оккупировала ядерный объект.

Источник: "Укринформ"

Детали: Российская Федерация несет полную ответственность за риски для ядерной безопасности, которые она создает на захваченной Запорожской АЭС, говорится в заявлении стран Евросоюза, Украины и других европейских государств, которое зачитал на заседании Совбеза ООН постпред ЕС при ООН Ставрос Ламбринидис.

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Постпред ЕС напомнил, что впервые страна, которая является постоянным членом Совета Безопасности ООН, незаконно захватила атомную электростанцию одного из своих соседей.

Заместитель постпреда США при Организации Роберт Вуд заявил, что контроль российских оккупационных сил над Запорожской АЭС, а также эксплуатация электростанции неквалифицированным персоналом усиливают риски для безопасности крупного ядерного объекта в Украине.

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что Российская Федерация пытается обвинять Украину в атаках на ЗАЭС, надеясь снять с повестки дня вопрос деоккупации станции.

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Прямая речь Кислицы: "Единственной первопричиной всех рисков для ядерной безопасности является неспровоцированная и неоправданная агрессивная война России против Украины".

Еще детали: То, что произошло на ЗАЭС 7 и 9 апреля 2024 года и после этого, было хорошо спланированной операцией под чужим флагом со стороны Российской Федерации, пояснил он. По его словам, атака была направлена на смещение фокуса от вышеупомянутой первопричины и единственного способа устранить все угрозы ядерной и физической ядерной безопасности, а именно - деоккупации станции.

По его словам, Москва хочет "скормить миру версию о том, что ядерные реакторы, защита которых была спроектирована таким образом, чтобы выдерживать сильные удары, были атакованы маломощными беспилотниками ближнего радиуса действия", которые предназначены для поражения пехоты и небольших транспортных средств на расстоянии нескольких километров.

Усиление милитаризации станции и прилегающих оккупированных территорий остается частью российской военной стратегии, отметил он. Москва использует их как прикрытие для артиллерийских ударов по территориям и населенным пунктам на другом берегу Днепра, рассказал постпред.

Недавно в соцсетях появились новые кадры российских солдат и военной техники в коридорах энергоблоков, добавил он.

Среди нарушений, которые совершает Россия, - установка противопехотных мин по периметру станции, блокирование доступа законного руководства и персонала на объект, отключение автоматизированной передачи данных от системы радиационного мониторинга, а также необеспечение своевременного и полного технического обслуживания.

Украина, по словам Кислицы, категорически отвергает "безумные обвинения" в том, что она может вызвать ядерную катастрофу.