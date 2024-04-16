Окупанти посилили атаки на Бахмутському напрямку: за добу їх було 33 − Генштаб

Російські окупанти намагалися наступати на 6 напрямках, найактивніше на Бахмутському та Новопавлівському, загалом протягом минулої доби на фронті відбулося 104 бойових зіткнення.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 16 квітня у Facebook

Дослівно Генштаб: "Загалом ворог завдав 16 ракетних та 31 авіаційний удар, здійснив 79 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 9 БпЛА типу "Shahed". Силами та засобами протиповітряної оборони України всі ці 9 БпЛА було знищено".

Деталі: Минулої доби російських авіаційних ударів зазнали населені пункти Угроїди, Воздвиженське Сумської області; Лук’янці, Волохівка Харківської області; Нью-Йорк, Бердичі, Семенівка, Красногорівка, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Роботине, Оріхів Запорізької області.

Під артилерійським вогнем були понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

ВІДЕО ДНЯ

На Лиманському напрямку росіяни 8 разів атакували позиції українських захисників в районах Тернів та Торського Донецької області.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 33 атаки в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Спірне, Новий, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку захисники відбили 15 атак в районах населених пунктів Новобахмутівка, Бердичі, Семенівка, Уманське та Первомайське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Новомихайлівка, Побєда, Водяне та Урожайне Донецької області, де окупанти 30 разів намагалися прорвати оборону.

На Оріхівському напрямку росіяни 7 разів атакували позиції українських захисників в районі Старомайорського Донецької області; північніше Приютного та південно-західніше Білогір’я Запорізької області.

На Херсонському напрямку загарбники не відмовляються від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра − протягом минулої доби здійснили 5 безуспішних атак.

Водночас авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу, 2 зенітно-ракетних комплексах та 1 пункту управління окупантів.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 2 артилерійських засобах, 4 районах зосередження особового складу та 4 пунктах управління БпЛА окупантів.