Оккупанты усилили атаки на Бахмутском направлении: за сутки их было 33 − Генштаб

Российские оккупанты пытались наступать на 6 направлениях, активнее всего на Бахмутском и Новопавловском, всего за прошедшие сутки на фронте произошло 104 боевых столкновения.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на утро 16 апреля в Facebook

Дословно Генштаб: "В целом враг нанес 16 ракетных и 31 авиационный удар, совершил 79 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

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Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 9 БпЛА типа "Shahed". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины все эти 9 БПЛА были уничтожены".

Детали: За прошедшие сутки российским авиационным ударам подверглись населенные пункты Угроиды, Воздвиженское Сумской области; Лукьянцы, Волоховка Харьковской области; Нью-Йорк, Бердичи, Семеновка, Красногоровка, Урожайное, Старомайорское Донецкой области; Роботино, Орехов Запорожской области.

Под артиллерийским огнем были более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

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На Лиманском направлении россияне 8 раз атаковали позиции украинских защитников в районах Тернов и Торского Донецкой области.

На Бахмутском направлении украинские воины отбили 33 атаки в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Спирное, Новый, Ивановское, Клищеевка, Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении защитники отбили 15 атак в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Бердичи, Семеновка, Уманское и Первомайское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Новомихайловка, Победа, Водяное и Урожайное Донецкой области, где оккупанты 30 раз пытались прорвать оборону.

На Ореховском направлении россияне 7 раз атаковали позиции украинских защитников в районе Старомайорского Донецкой области; севернее Приютного и юго-западнее Белогорья Запорожской области.

На Херсонском направлении захватчики не отказываются от намерения выбить украинские подразделения с плацдармов на левобережье Днепра − за прошедшие сутки осуществили 5 безуспешных атак.

В то же время авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава, 2 зенитно-ракетным комплексам и 1 пункту управления оккупантов.

Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 2 артиллерийским средствам, 4 районам сосредоточения личного состава и 4 пунктам управления БпЛА оккупантов.