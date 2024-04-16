Сили оборони знешкодили 920 окупантів і знищили 9 танків за добу
Вівторок, 16 квітня 2024, 07:50
Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України − лише за минулу добу ЗСУ відмінусували 920 окупантів, 9 танків та 13 ББМ.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 16.04.24 орієнтовно склали:
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- особового складу − близько 455 340 (+920) осіб,
- танків − 7 189 (+9) од,
- бойових броньованих машин − 13 809 (+13) од,
- артилерійських систем − 11 609 (+16) од,
- РСЗВ − 1 046 (+0) од,
- засобів ППО − 759 (+1) од,
- літаків − 347 (+0) од,
- гелікоптерів − 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 9 277 (+11) од,
- крилатих ракет − 2 092 (+0) од,
- кораблів/катерів − 26 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 15 563 (+53) од,
- спеціальної техніки − 1 908 (+0) од.
Дані уточнюються.