Силы обороны обезвредили 920 оккупантов и уничтожили 9 танков за сутки
Вторник, 16 апреля 2024, 07:50
Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины − только за минувшие сутки ВСУ отминусовали 920 оккупантов, 9 танков и 13 ББМ.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 16.04.24 ориентировочно составили:
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- личного состава − около 455 340 (+920) человек,
- танков − 7 189 (+9) ед,
- боевых бронированных машин − 13 809 (+13) ед,
- артиллерийских систем − 11 609 (+16) ед,
- РСЗО − 1 046 (+0) ед,
- средств ПВО − 759 (+1) ед,
- самолетов − 347 (+0) ед,
- вертолетов − 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня − 9 277 (+11) ед,
- крылатых ракет − 2 092 (+0) ед,
- кораблей/катеров − 26 (+0) ед,
- подводных лодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 15 563 (+53) ед,
- специальной техники − 1 908 (+0) ед.
Данные уточняются.