Силы обороны обезвредили 920 оккупантов и уничтожили 9 танков за сутки

Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины − только за минувшие сутки ВСУ отминусовали 920 оккупантов, 9 танков и 13 ББМ.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 16.04.24 ориентировочно составили:

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личного состава − около 455 340 (+920) человек,

танков − 7 189 (+9) ед,

боевых бронированных машин − 13 809 (+13) ед,

артиллерийских систем − 11 609 (+16) ед,

РСЗО − 1 046 (+0) ед,

средств ПВО − 759 (+1) ед,

самолетов − 347 (+0) ед,

вертолетов − 325 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня − 9 277 (+11) ед,

крылатых ракет − 2 092 (+0) ед,

кораблей/катеров − 26 (+0) ед,

подводных лодок − 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн − 15 563 (+53) ед,

специальной техники − 1 908 (+0) ед.

Данные уточняются.