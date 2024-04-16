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Зеленський: На Трипіллі у нас не залишилося ракет, тому росіяни змогли знищити ТЕС

Христина Бондарєва, Олександр ШумілінВівторок, 16 квітня 2024, 10:32
Зеленський: На Трипіллі у нас не залишилося ракет, тому росіяни змогли знищити ТЕС
Фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський розповів, що росіяни зуміли знищити Трипільську ТЕС, оскільки в тому регіоні закінчились ракети для її захисту на тлі браку допомоги від союзників.

Джерело: "Європейська правда", Зеленський в інтерв’ю PBS

Деталі: Зеленський коментував спільний захист Ізраїлю союзниками, які минулими вихідними відбили іранську атаку. За словами президента, Ізраїль сам не зміг би захиститись від такого масованого удару з іранської сторони.

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"Було задіяно багато всього, чого не вистачає Україні… Це дійсно демонстрація того, що таке союзники не на папері, а в небі", – сказав президент, додавши, що Україна захищає небо самостійно.

Він підкреслив, що союзники дають Україні ту чи іншу техніку, але "з нею у нас дефіцит".

"Я вам наведу один приклад дуже простий – на Трипільській станції, а від неї залежить світло у київському регіоні. Летіли 11 ракет. Перші 7 ми знищили, 4 знищили Трипілля. Чому? Тому що було ракет нуль. У нас закінчились всі ракети, які захищали Трипілля", – розповів президент.

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Напередодні Зеленський після засідання Ставки верховного головнокомандувача заявив, що західні держави можуть так само допомогти Україні захиститись від російських атак, як і Ізраїлю – під час іранських ударів.

У Білому домі заявили, що США відмовились від будь-якої бойової участі у війні в Україні, тому не збиватимуть іранські дрони, які запускає Росія, як вони з союзниками зробили це минулими вихідними в Ізраїлі.

Теми: Зеленськийвійна
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