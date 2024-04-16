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Зеленский: На Триполье у нас не осталось ракет, поэтому россияне смогли уничтожить ТЭС

Кристина Бондарева, Александр ШумилинВторник, 16 апреля 2024, 10:32
Зеленский: На Триполье у нас не осталось ракет, поэтому россияне смогли уничтожить ТЭС
Фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский рассказал, что россияне сумели уничтожить Трипольскую ТЭС, поскольку в том регионе закончились ракеты для ее защиты на фоне нехватки помощи от союзников.

Источник: "Европейская правда", Зеленский в интервью PBS

Детали: Зеленский комментировал совместную защиту Израиля союзниками, которые в минувшие выходные отбили иранскую атаку. По словам президента, Израиль сам не смог бы защититься от такого массированного удара с иранской стороны.

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"Было задействовано много всего, чего не хватает Украине... Это действительно демонстрация того, что такое союзники не на бумаге, а в небе", – сказал президент, добавив, что Украина защищает небо самостоятельно.

Он подчеркнул, что союзники дают Украине ту или иную технику, но "с ней у нас дефицит".

"Я вам приведу один пример, очень простой: на Трипольской станции, от нее зависит свет в киевском регионе. Летели 11 ракет. Первые семь мы уничтожили, четыре уничтожили Триполье. Почему? Потому что было ракет ноль. У нас закончились все ракеты, которые защищали Триполье", – рассказал президент.

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Накануне Зеленский после заседания Ставки верховного главнокомандующего заявил, что западные государства могут так же помочь Украине защититься от российских атак, как и Израилю – во время иранских ударов.

В Белом доме заявили, что США отказались от любого боевого участия в войне в Украине, поэтому не будут сбивать иранские дроны, которые запускает Россия, как они с союзниками сделали это в минувшие выходные в Израиле.

Темы: Зеленскийвойна
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