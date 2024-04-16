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Спроба замаху на голову Херсонської ОВА: СБУ розкрила деталі справи

Анастасія ПроцВівторок, 16 квітня 2024, 10:39
Спроба замаху на голову Херсонської ОВА: СБУ розкрила деталі справи
фото: СБУ

Правоохоронці показали агента РФ, який наводив ворожі удари по місцях дислокації українських захисників та причетний до спроби замаху на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

Джерело: Офіс генерального прокурора, Служба безпеки України

Деталі: За даними слідства, зловмисником виявився 55-річний місцевий житель, котрий дистанційно співпрацював з російською спецслужбою через знайомого.

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фото: СБУ

Працюючи в одному із таксопарків Херсона, чоловік збирав дані про місця базування, переміщення українських захисників та облаштування фортифікаційних споруд.

Також агент РФ намагався одержати "потрібну" інформацію від українських військовослужбовців, яких час від часу підвозив.

 
фото: СБУ

Отримані дані зловмисник передавав через месенджер своєму знайомому, який під час повномасштабного вторгнення виїхав до Росії та працював на ворожу розвідку. Використовуючи цю інформацію, окупанти готували прицільні удари по місту, із застосуванням артилерії та дронів-камікадзе.

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фото: СБУ

Крім того, у ході розслідування СБУ дізналася про причетність фігуранта до спроб замаху на голову місцевої ОВА. Повідомляється, що за координатами та "підказками" зловмисника окупанти намагались поцілити по автомобілю посадовця російським FPV-дроном.

 
фото: СБУ

"Безпілотник був оснащений пострілом до ручного протитанкового гранатомета РПГ-7, що мав підірвати транспортний засіб, в якому перебував посадовець. Втім, завдяки СБУ та українським захисникам дрон було нейтралізовано". 

 
фото: СБУ

Чоловіку повідомили підозру в держзраді. Він перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення. Наразі перевіряється його причетність до наведення щонайменше 7 ударів по обласному центру. 

Передісторія:

13 квітня очільник СБУ Василь Малюк на Конгресі місцевих та регіональних влад повідомив, що росіяни готували замах на очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна. Зловмисника затримали 10 квітня.

Теми: СБУколаборантиХерсонбезпілотники
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