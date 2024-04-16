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Попытка покушения на главу Херсонской ОВА: СБУ раскрыла детали дела

Анастасия ПроцВторник, 16 апреля 2024, 10:39
Попытка покушения на главу Херсонской ОВА: СБУ раскрыла детали дела
фото: СБУ

Правоохранители показали агента РФ, который наводил вражеские удары по местам дислокации украинских защитников и причастен к попытке покушения на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина.

Источник: Офис генерального прокурора, Служба безопасности Украины

Детали: По данным следствия, злоумышленником оказался 55-летний местный житель, который дистанционно сотрудничал с российской спецслужбой через знакомого.

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фото: СБУ

Работая в одном из таксопарков Херсона, мужчина собирал данные о местах базирования, перемещении украинских защитников и обустройстве фортификационных сооружений.

Также агент РФ пытался получить "нужную" информацию от украинских военнослужащих, которых время от времени подвозил.

 
фото: СБУ

Полученные данные злоумышленник передавал через мессенджер своему знакомому, который во время полномасштабного вторжения выехал в Россию и работал на вражескую разведку. Используя эту информацию, оккупанты готовили прицельные удары по городу, с применением артиллерии и дронов-камикадзе.

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фото: СБУ

Кроме того, в ходе расследования СБУ узнала о причастности фигуранта к попыткам покушения на главу местной ОВА. Сообщается, что по координатам и "подсказкам" злоумышленника оккупанты пытались попасть по автомобилю чиновника российским FPV-дроном.

 
фото: СБУ

"Беспилотник был оснащен выстрелом к ручному противотанковому гранатомету РПГ-7, который должен был взорвать транспортное средство, в котором находился чиновник. Впрочем, благодаря СБУ и украинским защитникам дрон был нейтрализован". 

 
фото: СБУ

Мужчине сообщили подозрение в госизмене. Он находится под стражей. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение. Сейчас проверяется его причастность к наведению не менее 7 ударов по областному центру.

Предыстория: 

13 апреля глава СБУ Василий Малюк на Конгрессе местных и региональных властей сообщил, что россияне готовили покушение на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина. Злоумышленника задержали 10 апреля.

Темы: СБУколлаборантыХерсонбеспилотники
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