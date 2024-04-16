Попытка покушения на главу Херсонской ОВА: СБУ раскрыла детали дела
Правоохранители показали агента РФ, который наводил вражеские удары по местам дислокации украинских защитников и причастен к попытке покушения на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина.
Источник: Офис генерального прокурора, Служба безопасности Украины,
Детали: По данным следствия, злоумышленником оказался 55-летний местный житель, который дистанционно сотрудничал с российской спецслужбой через знакомого.
Работая в одном из таксопарков Херсона, мужчина собирал данные о местах базирования, перемещении украинских защитников и обустройстве фортификационных сооружений.
Также агент РФ пытался получить "нужную" информацию от украинских военнослужащих, которых время от времени подвозил.
Полученные данные злоумышленник передавал через мессенджер своему знакомому, который во время полномасштабного вторжения выехал в Россию и работал на вражескую разведку. Используя эту информацию, оккупанты готовили прицельные удары по городу, с применением артиллерии и дронов-камикадзе.
Кроме того, в ходе расследования СБУ узнала о причастности фигуранта к попыткам покушения на главу местной ОВА. Сообщается, что по координатам и "подсказкам" злоумышленника оккупанты пытались попасть по автомобилю чиновника российским FPV-дроном.
"Беспилотник был оснащен выстрелом к ручному противотанковому гранатомету РПГ-7, который должен был взорвать транспортное средство, в котором находился чиновник. Впрочем, благодаря СБУ и украинским защитникам дрон был нейтрализован".
Мужчине сообщили подозрение в госизмене. Он находится под стражей. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение. Сейчас проверяется его причастность к наведению не менее 7 ударов по областному центру.
Предыстория:
13 апреля глава СБУ Василий Малюк на Конгрессе местных и региональных властей сообщил, что россияне готовили покушение на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина. Злоумышленника задержали 10 апреля.