СБУ перетворила на "друшляк" російську РЛС у Брянській області – джерело

Служба безпеки вразила ворожий радіолокаційний комплекс дальньої дії "Небо-У" в Брянській області, який контролював небо на 700 км вглиб України.

Джерело: поінформовані співрозмовники УП в СБУ

Деталі: Захисники знищили модернізований комплекс "Небо-У", який допомагав окупантам виявляти українські засоби ураження та підтримував бомбардувальники, які атакують КАБами українське прикордоння.

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За даними співрозмовника УП, РЛС вартістю 100 млн доларів уразили 7-ма дронами-камікадзе літакового типу.

Джерела СБУ підтвердили, що комплекс більше не працює і "ймовірно перетворився на друшляк".

Тепер у росіян стало менше можливостей виявляти повітряні цілі вздовж північного кордону України.

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Це вже другий комплекс "Небо-У", який знищило 13-те ГУ військової контррозвідки СБУ. Перший вони знищили у Бєлгородській області РФ.

Також нещодавно було знищено радіолокаційний комплекс Каста-2Е2 поблизу тимчасово окупованого Бердянська.