СБУ превратила в "дуршлаг" российскую РЛС в Брянской области – источник

Служба безопасности поразила вражеский радиолокационный комплекс дальнего действия "Небо-У" в Брянской области, который контролировал небо на 700 км вглубь Украины.

Источник: информированные собеседники УП в СБУ

Детали: Защитники уничтожили модернизированный комплекс "Небо-У", который помогал оккупантам выявлять украинские средства поражения и поддерживал бомбардировщики, которые атакуют КАБами украинское приграничье.

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По данным собеседника УП, РЛС стоимостью 100 млн долларов поразили 7-ю дронами-камикадзе самолетного типа.

Источники СБУ подтвердили, что комплекс больше не работает и "вероятно превратился в дуршлаг".

Теперь у россиян стало меньше возможностей обнаруживать воздушные цели вдоль северной границы Украины.

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Это уже второй комплекс "Небо-У", который уничтожило 13-е ГУ военной контрразведки СБУ. Первый они уничтожили в Белгородской области РФ.

Также недавно был уничтожен радиолокационный комплекс Каста-2Е2 вблизи временно оккупированного Бердянска.