Польські фермери не пропустили жодної української вантажівки на трьох напрямках за добу 15 квітня

Польські фермери продовжують блокувати рух вантажівок на трьох напрямках кордону з Україною – в пунктах пропуску – "Ягодин", "Рава-Руська" та "Угринів": за добу 15 квітня вони взагалі не пропускали вантажівки в бік Польщі.

Джерело: речник Держприкордонслужби України полковник Андрій Демченко в коментарі "Укрінформу" та "Українській правді"

Деталі: За словами офіцера, через "Угринів" протестувальники також не пропустили жодної вантажіки в бік України.

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Через "Ягодин" протестувальники пропускають на виїзд з Польщі вкрай малу кількість вантажівок за добу. За минулий день таких було 70 при тому, що це найбільший інфраструктурний напрямок для перетину кордону вантажними автомобілями, який спроможний пропускати близько 1400 вантажівок в обох напрямках.

Станом на ранок 16 квітня на цих трьох заблокованих пунктах в чергах на території Польщі загалом перебувало близько 600 вантажівок.

Легкові автівки і автобуси скрізь вільно перетинають кордон, для цієї категорії транспорту по той бік кордону рух не обмежується.

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Також зберігаються черги на раніше розблокованих напрямках пунктів пропуску "Краківець" та "Шегині". 900 та 450 вантажівок відповідно. Однак по цих напрямках відбувається інтенсивний рух як на виїзд з України так і на в’їзд відповідно до пропускної спроможності кожного з пунктів пропуску, зазначив Демченко.

На уточнюючі запитання "Української правди" речник ДПСУ зазначив, що в пунктах пропуску "Ягодин", "Рава-Руська" тривалий час загалом спостерігаються нульові показники перетину українських вантажівок.

Стосовно ПП "Угринів" польські протестувальники, за словами Демченка, змінюють свої інтереси: або взагалі не пропускають вантажні т.з. або ж дають перетнути кордон буквально кільком вантажівкам.

Станом на 12 годину від початку доби 16 квітня через "Угринів" у бік України прослідувало 5 вантажівок та нуль – в бік Польщі.