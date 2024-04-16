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Польские фермеры не пропустили ни одного украинского грузовика на трех направлениях за сутки

Валентина РоманенкоВторник, 16 апреля 2024, 12:03
Польские фермеры не пропустили ни одного украинского грузовика на трех направлениях за сутки
"Рава-Русская" фото ГПСУ

Польские фермеры продолжают блокировать движение грузовиков на трех направлениях границы с Украиной - в пунктах пропуска - "Ягодин", "Рава-Русская" и "Угринов": за сутки 15 апреля они вообще не пропускали грузовики в сторону Польши.

Источник: спикер Госпогранслужбы Украины полковник Андрей Демченко в комментарии "Укринформу" и "Украинской правде"

Детали: По словам офицера, через "Угринов" протестующие также не пропустили ни одного грузовика в сторону Украины.

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Через "Ягодин" протестующие пропускают на выезд из Польши крайне малое количество грузовиков в сутки. За прошедший день таких было 70 при том, что это крупнейшее инфраструктурное направление для пересечения границы грузовыми автомобилями, которое способно пропускать около 1400 грузовиков в обоих направлениях.

По состоянию на утро 16 апреля на этих трех заблокированных пунктах в очередях на территории Польши в целом находилось около 600 грузовиков.

Легковые автомобили и автобусы везде свободно пересекают границу, для этой категории транспорта по ту сторону границы движение не ограничивается.

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Также сохраняются очереди на ранее разблокированных направлениях пунктов пропуска "Краковец" и "Шегини". 900 и 450 грузовиков соответственно. Однако по этим направлениям происходит интенсивное движение как на выезд из Украины, так и на въезд в соответствии с пропускной способности каждого из пунктов пропуска, отметил Демченко.

На уточняющие вопросы "Украинской правды" спикер ГПСУ отметил, что в пунктах пропуска "Ягодин", "Рава-Русская" длительное время в целом наблюдаются нулевые показатели пересечения украинских грузовиков.

Относительно ПП "Угринов" польские протестующие, по словам Демченко, меняют свои интересы: или вообще не пропускают грузовые т.с. или же дают пересечь границу буквально нескольким грузовикам.

По состоянию на 12 часов с начала суток 16 апреля через "Угринов" в сторону Украины проследовало 5 грузовиков и ноль - в сторону Польши.

Темы: блокадаПольшаПограничная служба
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