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На війні загинув мер Лебедина Сумської області Бакликов

Анастасія ПроцВівторок, 16 квітня 2024, 12:44
На війні загинув мер Лебедина Сумської області Бакликов
Фото: Facebook Лебединського міського голови/Бакликова Олександра

Під час виконання бойового завдання загинув міський голова Лебедина Сумської області Олександр Бакликов. Він служив у 47-й бригаді ЗСУ.

Джерело: міський голова Тростянця Юрій Бова

Пряма мова: "Україна втратила Героя і Патріота. Не можу досі повірити, на фронті загинув колега, друг Олександр Бакликов, міський голова міста Лебедин Сумської області".

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Довідка: Олександр Бакликов народився в Лебедині. Там працював токарем, вчителем та був приватним підприємцем. Очолював МПП "Крестина" та МПП "Альфа". У 2015 році його обрали міським головою Лебедина. У листопаді 2020 року Бакликова переобрали.

13 вересня 2022 року на своїй Facebook сторінці Олександр Бакликов повідомив, що долучається до лав ЗСУ.

"Колишніх десантників не буває. І мені здоровому, досвідченому десантнику неймовірно боляче ховати наших дітей, які гинуть за Україну, за кожного з нас".

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Теми: війнаЗбройні сили
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