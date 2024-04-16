Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На войне погиб мэр Лебедина Сумской области Баклыков

Анастасия ПроцВторник, 16 апреля 2024, 12:44
На войне погиб мэр Лебедина Сумской области Баклыков
Фото: Facebook Лебединского городского головы/Бакликова Александра

Во время выполнения боевого задания погиб городской голова Лебедина Сумской области Александр Баклыков. Он служил в 47-й бригаде ВСУ.

Источник: городской голова Тростянца Юрий Бова

Прямая речь: "Украина потеряла Героя и Патриота. Не могу до сих пор поверить, на фронте погиб коллега, друг Александр Бакликов, городской голова города Лебедин Сумской области".

Реклама:

Справка: Александр Бакликов родился в Лебедине. Там работал токарем, учителем и был частным предпринимателем. Возглавлял МЧП "Крестина" и МЧП "Альфа". В 2015 году его избрали городским головой Лебедина. В ноябре 2020 года Бакликова переизбрали.

13 сентября 2022 года на своей Facebook странице Александр Баклыков сообщил, что присоединяется к рядам ВСУ.

"Бывших десантников не бывает. И мне здоровому, опытному десантнику невероятно больно хоронить наших детей, которые погибают за Украину, за каждого из нас".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: войнаВооруженные силы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Расстрел полицейских в Винницкой области: нашли авто убийц и военные боеприпасы

В Конгрессе США поддержали помощь Украине

видеоЗеленский анонсировал двусторонние соглашения с США и странами Северной Европы

Убийство полицейского: Сухопутные войска подтвердили, что на видео их военные

видеоМасштабная атака дронов в 8 областях РФ является операцией ГУР, СБУ и ССО – источники

Военным запретят доступ к казино: Зеленский ввел в действие решение СНБО

Все новости...
война
Координировать периметр Сил обороны
Китай хочет мирной конференции для урегулирования войны, но при совместном участии РФ и Украины
В Украине создан Корпус деминеров
Последние новости
21:59
"Прометей" защитил титул чемпиона латвийско-эстонской баскетбольной лиги
21:31
Зеленский о пакете помощи от США: Почувствуют и воины, и украинские города и села
21:21
Днепропетровщина сможет получить 3,2 миллиарда по программе "Сделано в Украине"
21:09
Зеленский поблагодарил Палату представителей: Правильный ход истории
20:50
Расстрел полицейских в Винницкой области: нашли авто убийц и военные боеприпасы
20:48
В Конгрессе США поддержали помощь Украине
20:35
Палата представителей поддержала конфискацию замороженных активов РФ для Украины
20:26
Конгресс США отклонил все антиукраинские правки в закон о помощи Украине
20:21
Костюк одолела третью представительницу из ТОП-10 подряд и вышла в финал турнира в Штутгарте
20:11
фотоУдар по Одессе: количество раненых возросло, из них двое маленьких детей
Все новости...
Реклама: