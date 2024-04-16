На войне погиб мэр Лебедина Сумской области Баклыков

Во время выполнения боевого задания погиб городской голова Лебедина Сумской области Александр Баклыков. Он служил в 47-й бригаде ВСУ.

Источник: городской голова Тростянца Юрий Бова

Прямая речь: "Украина потеряла Героя и Патриота. Не могу до сих пор поверить, на фронте погиб коллега, друг Александр Бакликов, городской голова города Лебедин Сумской области".

Реклама:

Справка: Александр Бакликов родился в Лебедине. Там работал токарем, учителем и был частным предпринимателем. Возглавлял МЧП "Крестина" и МЧП "Альфа". В 2015 году его избрали городским головой Лебедина. В ноябре 2020 года Бакликова переизбрали.

13 сентября 2022 года на своей Facebook странице Александр Баклыков сообщил, что присоединяется к рядам ВСУ.

"Бывших десантников не бывает. И мне здоровому, опытному десантнику невероятно больно хоронить наших детей, которые погибают за Украину, за каждого из нас".