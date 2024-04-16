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В Україні створили Корпус демінерів

Валентина РоманенкоВівторок, 16 квітня 2024, 12:55
В Україні створили Корпус демінерів
Руслан Берегуля. фото - АрміяInform

До Корпусу демінерів долучились підрозділи Міністерства оборони та Збройних сил України, які виконуватимуть завдання на деокупованих територіях.

Джерело: начальник Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки полковник Руслан Берегуля на брифінгу у Military Media Center, цитує "АрміяInform"

Деталі: За словами офіцера, поки є складність — не вистачає достатньої кількості автомобільної, спеціальної техніки та обладнання.

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Пряма мова: "Корпус демінерів фактично створений. На сьогодні до нього долучились підрозділи Міноборони та ЗС України, які виконуватимуть завдання на деокупованих територіях. Вже створені 1000 груп розмінування.

Ми працюємо з нашими іноземними партнерами, які доєднались до Коаліції з розмінування. Завдяки нашій спільній роботі найближчим часом слід очкувати надання нам матеріально-технічної допомоги. Завдяки чому ми доукомплектуємо підрозділи, що входять до Корпусу демінерів".

Деталі: Берегуля додав, що на сьогодні ці підрозділи вже працюють у Миколаївській, Херсонській та Харківській областях.

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На брифінгу було заявлено, що до Корпусу демінерів входитиме 5000 фахівців. Його завданнями будуть: обстеження територій, очищення місцевості у рамках оперативного реагування, проведення заходів гуманітарного розмінування.

Теми: розмінуваннявійна
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