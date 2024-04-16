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В Украине создан Корпус деминеров

Валентина РоманенкоВторник, 16 апреля 2024, 12:55
В Украине создан Корпус деминеров
Руслан Берегуля. фото - АрміяInform

К Корпусу деминеров присоединились подразделения Министерства обороны и Вооруженных сил Украины, которые будут выполнять задачи на деоккупированных территориях.

Источник: начальник Главного управления противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности полковник Руслан Берегуля на брифинге в Military Media Center, цитирует "АрміяInform"

Детали: По словам офицера, пока есть сложность - не хватает достаточного количества автомобильной, специальной техники и оборудования.

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Прямая речь: "Корпус деминеров фактически создан. На сегодня к нему присоединились подразделения Минобороны и ВС Украины, которые будут выполнять задачи на деоккупированных территориях. Уже созданы 1000 групп разминирования.

Мы работаем с нашими иностранными партнерами, которые присоединились к Коалиции по разминированию. Благодаря нашей совместной работе в ближайшее время следует ожидать предоставления нам материально-технической помощи. Благодаря чему мы доукомплектуем подразделения, входящие в Корпус деминеров".

Детали: Берегуля добавил, что на сегодня эти подразделения уже работают в Николаевской, Херсонской и Харьковской областях.

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На брифинге было заявлено, что в Корпус деминеров будет входить 5000 специалистов. Его задачами будут: обследование территорий, очистка местности в рамках оперативного реагирования, проведение мероприятий гуманитарного разминирования.

Темы: разминированиевойна
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