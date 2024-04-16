Франція вирішила запросити РФ на ювілей висадки союзників у Нормандії – ЗМІ

За даними Europe 1 з посиланням на джерела, Франція запросить Росію на вшанування 6 червня 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії, які відкрили новий фронт у Другій світовій війні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Europe 1

Деталі: Французька радіостанція стверджує, що Росія буде представлена в Нормандії на початку червня, якщо Москва прийме запрошення Парижа.

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Зазначається, що запрошення буде надіслано до дипломатичного представництва РФ у Франції.

Залишається невідомим, хто у такому випадку представлятиме Росію, адже Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт лідера Кремля Володимира Путіна.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, що СРСР не брав безпосередньої участі у висадці союзників по антигітлерівській коаліції в Нормандії 6 червня 1944 року.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що запрошення Путіна на саміт G20, який відбудеться у Бразилії. можливе, якщо його держави-учасниці досягнуть консенсусу.

Заява Блінкена перегукується з нещодавніми висловлюваннями французького президента Емманюеля Макрона, який казав, що для запрошення Путіна на саміт потрібна згода всіх інших членів цього об’єднання.

Володимир Путін пропустив тогорічний саміт G20 у столиці Індії, уникаючи можливого політичного осуду і будь-якого ризику арешту за ордером Міжнародного кримінального суду.

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