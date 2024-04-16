Франция решила пригласить РФ на юбилей высадки союзников в Нормандии - СМИ

По данным Europe 1 со ссылкой на источники, Франция пригласит Россию на чествование 6 июня 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии, которые открыли новый фронт во Второй мировой войне.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Europe 1

Детали: Французская радиостанция утверждает, что Россия будет представлена в Нормандии в начале июня, если Москва примет приглашение Парижа.

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Отмечается, что приглашение будет направлено в дипломатическое представительство РФ во Франции.

Остается неизвестным, кто в таком случае будет представлять Россию, ведь Международный уголовный суд выдал ордер на арест лидера Кремля Владимира Путина.

Предистория:

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Напомним, что СССР не принимал непосредственного участия в высадке союзников по антигитлеровской коалиции в Нормандии 6 июня 1944 года.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что приглашение Путина на саммит G20, который состоится в Бразилии. возможно, если его государства-участники достигнут консенсуса.

Заявление Блинкена перекликается с недавними высказываниями французского президента Эмманюэля Макрона, который говорил, что для приглашения Путина на саммит нужно согласие всех других членов этого объединения.

Владимир Путин пропустил прошлогодний саммит G20 в столице Индии, избегая возможного политического осуждения и любого риска ареста по ордеру Международного уголовного суда.

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