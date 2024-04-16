Росіяни скинули бомбу на Берислав: 15 людей отримали контузії
Вівторок, 16 квітня 2024, 14:03
Російські військові скинула керовану авіаційну бомбу на будинок в Бериславі Херсонської області. Внаслідок влучання 15 місцевих отримали контузії.
Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін
Пряма мова: "Удар прийшовся по житловій забудові. Пошкоджено будівлю провайдера, аптеку, житловий будинок та іншу цивільну інфраструктуру".
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Деталі: Повідомляється, що внаслідок удару пʼятнадцятеро місцевих жителів отримали контузії. Потерпілим надали медичну допомогу, від госпіталізації вони відмовилися.