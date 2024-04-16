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Россияне сбросили бомбу на Берислав: 15 человек получили контузии

Вторник, 16 апреля 2024, 14:03
Россияне сбросили бомбу на Берислав: 15 человек получили контузии
ФОТО: ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ХЕРСОНСКОЙ ОВА

Российские военные сбросили управляемую авиационную бомбу на дом в Бериславе Херсонской области. В результате попадания 15 местных получили контузии.

Источник: председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин

Прямая речь: "Удар пришелся по жилой застройке. Повреждено здание провайдера, аптеку, жилой дом и другую гражданскую инфраструктуру".

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ФОТО: ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ХЕРСОНСКОЙ ОВА

Детали: Сообщается, что в результате удара пятнадцать местных жителей получили контузии. Пострадавшим оказали медицинскую помощь, от госпитализации они отказались.

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