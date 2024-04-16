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У Брянську вночі знеструмили військові об’єкти росіян – ГУР

Альона Мазуренко Вівторок, 16 квітня 2024, 14:15
У Брянську вночі знеструмили військові об’єкти росіян – ГУР
скриншот

У ніч на 16 квітня в російському Брянську вдалося знеструмити декілька військових та промислових обʼєктів РФ.

Джерело: Головне управління розвідки

Деталі: Зокрема, внаслідок знищення трансформатора на електропідстанції потужністю 110 кВт без електроживлення залишилися:

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  • військова частина №33149 (29-та окрема залізнична бригада);
  • 111-ий військовий завод (машинобудівне підприємство);
  • 192-ий центральний військовий завод (постачальник залізничної техніки).

У ГУР повідомляють, що вказані обʼєкти ворог використовував у війні проти України.

Теми: розвідкавійнаРосіяелектроенергія
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