У Брянську вночі знеструмили військові об’єкти росіян – ГУР
Вівторок, 16 квітня 2024, 14:15
У ніч на 16 квітня в російському Брянську вдалося знеструмити декілька військових та промислових обʼєктів РФ.
Джерело: Головне управління розвідки
Деталі: Зокрема, внаслідок знищення трансформатора на електропідстанції потужністю 110 кВт без електроживлення залишилися:
Реклама:
- військова частина №33149 (29-та окрема залізнична бригада);
- 111-ий військовий завод (машинобудівне підприємство);
- 192-ий центральний військовий завод (постачальник залізничної техніки).
У ГУР повідомляють, що вказані обʼєкти ворог використовував у війні проти України.