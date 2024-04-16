В Брянске ночью обесточили военные объекты россиян – ГУР
Вторник, 16 апреля 2024, 14:15
В ночь на 16 апреля в российском Брянске удалось обесточить несколько военных и промышленных объектов РФ.
Источник: Главное управление разведки
Детали: В частности, в результате уничтожения трансформатора на электроподстанции мощностью 110 кВт без электропитания остались:
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- военная часть №33149 (29-я отдельная железнодорожная бригада);
- 111-й военный завод (машиностроительное предприятие);
- 192-й центральный военный завод (поставщик железнодорожной техники).
В ГУР сообщают, что указанные объекты враг использовал в войне против Украины.