В Брянске ночью обесточили военные объекты россиян – ГУР

В ночь на 16 апреля в российском Брянске удалось обесточить несколько военных и промышленных объектов РФ.

Источник: Главное управление разведки

Детали: В частности, в результате уничтожения трансформатора на электроподстанции мощностью 110 кВт без электропитания остались:

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военная часть №33149 (29-я отдельная железнодорожная бригада);

111-й военный завод (машиностроительное предприятие);

192-й центральный военный завод (поставщик железнодорожной техники).

В ГУР сообщают, что указанные объекты враг использовал в войне против Украины.