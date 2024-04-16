Польські фермери зняли блокаду з пункту пропуску "Угринів"

Польські фермери припинили блокування пункту пропуску "Долгобичув-Угринів".

Джерело: речник Держприкордонслужби України полковник Андрій Демченко в коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "За інформацією, отриманою від Прикордонної варти Республіки Польща у вівторок о 13.50 за київським часом учасники акції на території Польщі припинили блокувати рух вантажним транспортним засобам перед пунктом пропуску "Долгобичув-Угринів".

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Оформлення та пропуск через кордон вантажівок в обох напрямках почали здійснюватися у звичайному режимі".

Деталі: За даними Демченка, на цей час на виїзд з України перед цим пунктом пропуску очікують 100 ваговозів, ще 30 вантажівок (з повною масою до 7,5 т) очікують на оформлення на території Польщі.

Водіїв та перевізників просять врахувати цю інформацію під час планування міжнародних перевезень.